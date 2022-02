Moviola Milan Udinese, Cor. Sport boccia Marchetti: 5 in pagella

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La moviola del match tra Milan e Udinese. Per il Corriere dello Sport l’arbitro di San Siro Marchetti ha sbagliato diverse valutazioni

Corriere dello Sport giudica così la moviola di Milan e Udinese. Il commento sul direttore di gara Marchetti, a cui viene dato 5 in pagella.

«La certezza sui due episodi di serata è che Marchetti è molto distante dall’azione. Al 4′ st c’è un contatto negligente tra il ginocchio di Tomori e la gamba di Beto. Il fallo ci starebbe, ma l’intervento che fa perdere il passo all’attaccante avviene fuori area, dunque il VAR non può intervenire. Si sarebbe potuto valutare una situazione “Dogso” con rosso a Tomori, ma il giocatore dell’Udinese non era in possesso del pallone. Lunga revisione invece dopo il pareggio di Udogie. Il Milan si lamenta di un tocco di mano e dalle immagini sembra aver ragione, ma non per il VAR, che non ravvisa sufficienti prove dell’irregolarità.»