Moviola Milan Lazio, Rocchi ad Open Var ammette l'errore di Collu: «Serviva un check, la decisione giusta era l'angolo. Non esiste che...» - FOTO

L’eco delle polemiche arbitrali non si spegne mai del tutto e, in attesa della puntata integrale di Open VAR, arrivano le prime anticipazioni significative riguardo alla direzione di gara di Lazio-Milan. Attraverso il proprio profilo X, l’emittente DAZN ha diffuso un estratto fondamentale del pensiero di Gianluca Rocchi. Il designatore ha analizzato con lucidità l’episodio più contestato del match: il contatto nell’area di rigore rossonera che aveva fatto gridare al penalty la panchina biancoceleste. La gestione dell’arbitro Collu è finita sotto la lente d’ingrandimento per la decisione di interrompere il gioco sanzionando un fallo in favore della difesa del Milan.

La disamina tecnica del vertice arbitrale è netta e smentisce la ricostruzione del direttore di gara, pur non concedendo il rigore.

PAROLE – «Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo». Con queste parole, Rocchi evidenzia un doppio errore procedurale e tecnico. In primo luogo, la sala VAR e l’arbitro avrebbero dovuto prendersi il tempo necessario, quei “15 secondi” citati, per rivedere la dinamica con maggiore attenzione invece di chiudere frettolosamente l’azione.

In secondo luogo, viene smontata la tesi del fallo in attacco: non c’era alcuna irregolarità commessa dai giocatori della Lazio ai danni dei difensori rossoneri. La ripresa del gioco corretta, dunque, avrebbe dovuto essere un calcio d’angolo. Sebbene il Milan possa tirare un sospiro di sollievo per la conferma che il contatto non era da rigore, l’intervento di Rocchi certifica una “svista” nella lettura del gioco che ha penalizzato la fluidità della gara e privato i padroni di casa di un corner legittimo.

