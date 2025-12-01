Milan Lazio, dall’errore del VAR alle parole di Collu: il punto sul contatto di mano di Pavlovic. Segui le ultimissime

L’episodio del VAR avvenuto nei minuti finali di Milan-Lazio 1-0 continua a generare polemiche e discussioni nel panorama calcistico italiano. Nonostante il silenzio stampa indetto dalla società biancoceleste, la dinamica che ha portato alla decisione finale dell’arbitro resta al centro delle analisi.

A fare chiarezza sulla corretta applicazione del regolamento è intervenuto l’ex arbitro e stimato commentatore di questioni arbitrali, Luca Marelli, ospite della trasmissione domenicale Fuoriclasse in onda su DAZN. La sua spiegazione ha ribadito l’assoluta correttezza della decisione arbitrale che ha negato un potenziale calcio di rigore ai capitolini per un presunto fallo di mano.

La Regola e la Chiarezza di Marelli

Il punto cruciale della discussione riguardava un tocco di mano in area di rigore da parte del difensore della Lazio, Pavlovic. La posizione di Marelli, basata sulle attuali direttive del regolamento internazionale, è categorica: non c’erano gli estremi per assegnare la massima punizione.

Marelli ha sottolineato che, per la dinamica del tocco, che ha visto il pallone impattare sul corpo del difensore, non si può ravvisare la volontarietà o l’aumento innaturale del volume corporeo, elementi necessari per fischiare il fallo. Il tocco, nella sua dinamica, è stato ritenuto del tutto fortuito e involontario.

L’analisi dell’ex arbitro ha fornito la lettura ufficiale e corretta dell’episodio, smorzando le polemiche che tendevano a vedere un danno ai danni della squadra ospite. La sua spiegazione ha evidenziato come le recenti modifiche e le circolari interpretative del regolamento sul fallo di mano siano sempre più orientate a punire gesti intenzionali o che diano un vantaggio sleale, cosa non avvenuta nell’azione incriminata.

Milan, Vittoria di Misura e Punti Chiave

Al di là dell’episodio arbitrale, il Milan, guidato dall’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, ha portato a casa tre punti fondamentali grazie a un gol decisivo di Rafael Leão, l’ala portoghese e fuoriclasse indiscusso. I rossonericontinuano così la loro marcia, dimostrando una ritrovata solidità che, come ha sottolineato anche Luca Marelli, è anche merito delle prodezze di Mike Maignan.

L’operato di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del club meneghino, nel rinforzare la squadra con elementi come Adrien Rabiot e nel supportare la visione di Allegri, è finalizzato a costruire un Milan vincente e capace di affrontare con determinazione anche le partite più tese e combattute. L’episodio del VAR, sebbene controverso, non ha intaccato la validità di una vittoria che proietta il Diavolo verso le posizioni di vertice.