MN24 - Infortunati Milan, svolta Pulisic: ottimismo verso la Lazio! E Santiago Gimenez...

Infortunati Milan, le ultime da Milanello. L’americano pronto al rientro in gruppo, per l’attaccante lavoro sul campo dopo lo stop

Dopo l’importante vittoria di sabato sera contro la Lazio, che ha proiettato i rossoneri in vetta alla classifica, l’atmosfera a Milanello è serena ma concentrata. La squadra si è ritrovata anche oggi al centro sportivo di Carnago per proseguire la preparazione in vista dei prossimi ravvicinati impegni, con una sessione caratterizzata per la maggior parte da lavoro di scarico per chi ha speso molte energie nel match di Serie A. L’attenzione dello staff medico e di Max Allegri, tuttavia, è focalizzata principalmente sull’infermeria e sul recupero delle pedine fondamentali per l’attacco.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, nella giornata odierna sia Christian Pulisic che Santiago Gimenez hanno proseguito nei loro specifici programmi individuali, lavorando ancora a parte rispetto al resto dei compagni. Le notizie che filtrano, però, inducono a un cauto ottimismo, specialmente per quanto riguarda il fantasista statunitense. Ad oggi, infatti, intoppi esclusi, la tabella di marcia prevede che Pulisic possa effettuare il tanto atteso rientro in gruppo tra domani e dopodomani. Una notizia fondamentale per Allegri, che spera di poterlo convocare già per la sfida di Coppa Italia, anche se difficilmente lo rischierà dal primo minuto.

Infortunati Milan, le ultime su Santiago Gimenez

Discorso diverso e tempistiche leggermente più lunghe per il centravanti messicano. Per Gimenez, l’obiettivo immediato è tornare a lavorare sul campo, seppur non ancora in gruppo, per iniziare a migliorare la condizione atletica. L’attaccante è reduce da un mese di stop forzato dovuto a un fastidioso problema alla caviglia e necessita di una riatletizzazione graduale prima di poter tornare a disposizione per le partite ufficiali. Il suo percorso di recupero procede senza forzature, con la speranza di riaverlo al 100% per la seconda metà di dicembre, un mese che si preannuncia decisivo per le ambizioni rossonere.