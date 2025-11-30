Infortunio Pulisic, le sue condizioni verso la Lazio in Coppa Italia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo la preziosa vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio in campionato, il Milan di mister Massimiliano Allegri è tornato immediatamente al lavoro questa mattina per la consueta sessione di scarico. La necessità di gestire le energie è cruciale, specialmente in vista del fitto calendario che attende i rossoneri. Il focus principale dell’allenamento odierno, come riportato da Sky Sport (Fonte: Aggiornamenti Allenamento Sky Sport), è stato il recupero fisico dei giocatori più impiegati, con una sessione di scarico quasi totale.

Tuttavia, gli occhi di tutto l’ambiente erano puntati sull’infermeria e, in particolare, su Christian Pulisic.

Pulisic Verso il Rientro: Una Notizia Chiave per il Diavolo

Christian Pulisic, l’esterno offensivo americano e attuale capocannoniere della Serie A, aveva dovuto saltare la garacontro i biancocelesti a causa di un infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi. La sua assenza si è fatta sentire, nonostante la prova di carattere della squadra.

Fortunatamente, oggi sono arrivate novità estremamente positive sulle sue condizioni. L’ex giocatore del Chelsea, noto come “Captain America” per il suo ruolo di leader nella nazionale statunitense, ha svolto una parte di lavoro differenziato ma con segnali incoraggianti. Le sue condizioni fisiche sono nettamente migliorate.

L’obiettivo primario per lo staff tecnico è recuperarlo in tempo per l’impegno di giovedì, una sfida cruciale che non si può sbagliare. Per il tecnico Allegri, il rientro di un elemento con la qualità e la capacità realizzativa di Pulisic è fondamentale per sbloccare le partite e aumentare la pericolosità in attacco. Le sensazioni che trapelano da Milanello sono di cauto ottimismo sulla sua disponibilità già per la prossima partita.

Il DS Tare e la Gestione degli Infortuni

La gestione degli infortuni è un tema sempre caldo, monitorato attentamente anche dal nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. L’ex dirigente laziale, ora responsabile delle strategie tecniche, punta a ridurre al minimo gli stop muscolari. Il rientro tempestivo di Pulisic è un segnale positivo sulla collaborazione tra lo staff medico e l’area tecnica, un aspetto su cui Tare sta lavorando per garantire che la squadra di Allegri possa affrontare gli impegni con la rosa al completo e nella migliore condizione possibile.