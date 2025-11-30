News
Gol Leao, il portoghese sigla la 60^ rete in Serie A e regala la vittoria al Milan: Rafa da record!
Gol Leao: l’esterno portoghese ha siglato la rete che ha regalato i tre punti al Milan contro la Lazio: è la numero 60 in rossonero
Il Milan non si ferma più: dopo la vittoria sull’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri batte anche la Lazio a San Siro e manda un chiaro segnale alle altre big di Serie A. La partita, decisa dal risultato di 1-0, ha visto protagonista assoluto Rafael Leão.
L’attaccante portoghese ha firmato la rete decisiva, raggiungendo un traguardo individuale di grande prestigio.
Il gol contro la Lazio è infatti il 60° centro di Leão da quando veste la maglia del Milan in Serie A. Un traguardo significativo che testimonia la costante crescita e la centralità del portoghese nel progetto tecnico rossonero.