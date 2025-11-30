Connect with us

Pisa Inter 0-2: Lautaro Martinez torna a segnare e i nerazzurri chiudono a -1 dal Milan. Il resoconto del match

Rinnovo Maignan, il Milan si affida al "patto di serenità" per allontanare lo spettro del divorzio. Lo scenario per giugno

Bartesaghi, il gioiello rossonero convince Allegri e Gattuso: la svolta è Milan Futuro. E il CT...

Milan Futuro Brusaporto 1-1: beffa nel finale per i ragazzi di Oddo. Il resoconto del match

Gol Leao, il portoghese sigla la 60^ rete in Serie A e regala la vittoria al Milan: Rafa da record!

Milan news 24

Published

7 minuti ago

on

By

Leao

Gol Leao: l’esterno portoghese ha siglato la rete che ha regalato i tre punti al Milan contro la Lazio: è la numero 60 in rossonero

Il Milan non si ferma più: dopo la vittoria sull’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri batte anche la Lazio a San Siro e manda un chiaro segnale alle altre big di Serie A. La partita, decisa dal risultato di 1-0, ha visto protagonista assoluto Rafael Leão.

L’attaccante portoghese ha firmato la rete decisiva, raggiungendo un traguardo individuale di grande prestigio.

Il gol contro la Lazio è infatti il 60° centro di Leão da quando veste la maglia del Milan in Serie A. Un traguardo significativo che testimonia la costante crescita e la centralità del portoghese nel progetto tecnico rossonero.

