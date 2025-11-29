Gol Leao, il Milan passa in vantaggio contro la Lazio! Grande azione dei rossoneri di Allegri

News
Il Milan passa in vantaggio contro la Lazio. Al 51esimo minuto è Rafael Leao a sbloccare la gara con un tap-in che beffa Provedel. Grande manovra della squadra di Allegri che include Rabiot, Fofana, Modric, Tomori e Leao.
Sono quindi i rossoneri a passare in vantaggio all’alba del secondo tempo. La prima frazione di gioco non aveva lasciato grandi emozioni se non sul miracolo di Maignan dopo un colpo di testa di Gila. Ora, la squadra di Allegri può gestire al meglio il risultato dopo il gol firmato da Rafael Leao.