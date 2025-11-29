Connect with us

Gol Leao, il Milan passa in vantaggio contro la Lazio! Grande azione dei rossoneri di Allegri

Milan Lazio 0-0, un primo tempo senza troppe emozioni. Maignan salva i rossoneri con un miracolo

Milan Lazio, San Siro non delude: ecco il dato sulle presenze tra gli spalti per il big match

Milan Lazio 1-0 LIVE: gli ospiti provano ad alzarsi

Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

Gol Leao, il portoghese sblocca il match con un tap-in che beffa Provedel. Grande manovra di squadra dei rossoneri

Il Milan passa in vantaggio contro la Lazio. Al 51esimo minuto è Rafael Leao a sbloccare la gara con un tap-in che beffa Provedel. Grande manovra della squadra di Allegri che include Rabiot, Fofana, Modric, Tomori e Leao.

Gol Leao, il Milan passa in vantaggio contro la Lazio

Sono quindi i rossoneri a passare in vantaggio all’alba del secondo tempo. La prima frazione di gioco non aveva lasciato grandi emozioni se non sul miracolo di Maignan dopo un colpo di testa di Gila. Ora, la squadra di Allegri può gestire al meglio il risultato dopo il gol firmato da Rafael Leao.

