Milan Lazio 0-0, un primo tempo senza troppe emozioni. Maignan salva i rossoneri con un miracolo

Milan Lazio 0-0, il primo tempo si conclude senza reti e emozioni. Maignan salva i rossoneri con l’ennesimo grande intervento

Si è concluso sullo 0-0 il primo tempo del big match Milan-Lazio, valido per il tredicesimo turno di Serie A. La prima frazione è stata caratterizzata da grande intensità e un sostanziale equilibrio tattico, con entrambe le formazioni impegnate in buone trame di gioco, sebbene la concretezza in zona gol sia mancata. La Lazio di Sarri ha cercato di imporre il proprio ritmo attraverso il possesso palla e un fraseggio insistito a centrocampo, mentre il Milan ha alternato momenti di gestione del pallone a pericolose verticalizzazioni, aumentando l’efficacia del pressing col passare dei minuti.

Nonostante l’equilibrio, le uniche vere fiammate sono arrivate dai biancocelesti, con Mike Maignan assoluto protagonista. Il portiere rossonero è stato subito decisivo su un colpo di testa ravvicinato di Mario Gila al 2′. L’estremo difensore si è ripetuto al 32′, sventando una pericolosa conclusione di Zaccagni, bravo a trovare un break in area.

Milan Lazio: Le Occasioni Rossonere sui piedi di Tomori e Saelemaekers

Proprio Zaccagni, capitano della Lazio, ha messo in apprensione la panchina di Sarri un minuto dopo, accusando un problema al ginocchio che fortunatamente non ha richiesto un cambio immediato. Il Milan, dal canto suo, ha risposto con azioni veloci e verticalizzazioni, spesso orchestrate da Leao e Saelemaekers, ma senza mai inquadrare lo specchio della porta. L’unica vera emozione nell’area difesa da Provedel è arrivata al 42′: un cross di Bartesaghi è stato prolungato da Nkunku per il tentativo al volo di Tomori, ma la palla è terminata fuori di poco, sancendo lo 0-0 all’intervallo.