Moviola Milan Inter, Marelli fa chiarezza sul tocco di mano di Ricci chiesto a gran voce dai nerazzurri: le parole

Moviola Milan Inter, Marelli ha analizzato l’episodio che avrebbe visto Ricci toccare il pallone con il braccio

Durante la puntata di Fuoriclasse su DAZN, Diletta Leotta ha acceso i riflettori su uno degli episodi più discussi della sfida tra Milan e Inter. Il focus si è concentrato su un presunto tocco di braccio di Ricci in seguito a un colpo di testa ravvicinato di Dumfries, subentrato nella ripresa per cercare di scardinare la difesa di Allegri. L’episodio, che ha scatenato le proteste della panchina di Chivu, è stato analizzato nel dettaglio dall’esperto arbitrale Luca Marelli.

Moviola Milan Inter, braccio a chiudere: perché non è calcio di rigore

Secondo la ricostruzione di Marelli, la decisione dell’arbitro di lasciar proseguire il gioco è corretta e in linea con il regolamento attuale. La dinamica del movimento del difensore rossonero è stata giudicata naturale e non intenzionale ai fini dell’opposizione al tiro. «Il tocco di mani non è punibile perché il tocco di mani è a chiudere e non a creare un ostacolo», ha spiegato l’ex arbitro, sottolineando come Ricci stesse cercando di ritrarre l’arto verso il corpo piuttosto che aumentare il volume per bloccare la traiettoria del pallone.