Moviola Milan Inter, Marelli fa chiarezza sul tocco di mano di Ricci chiesto a gran voce dai nerazzurri: le parole

16 ore ago

Doveri

Moviola Milan Inter, Marelli ha analizzato l’episodio che avrebbe visto Ricci toccare il pallone con il braccio

Durante la puntata di Fuoriclasse su DAZN, Diletta Leotta ha acceso i riflettori su uno degli episodi più discussi della sfida tra Milan e Inter. Il focus si è concentrato su un presunto tocco di braccio di Ricci in seguito a un colpo di testa ravvicinato di Dumfries, subentrato nella ripresa per cercare di scardinare la difesa di Allegri. L’episodio, che ha scatenato le proteste della panchina di Chivu, è stato analizzato nel dettaglio dall’esperto arbitrale Luca Marelli.

Moviola Milan Inter, braccio a chiudere: perché non è calcio di rigore

Secondo la ricostruzione di Marelli, la decisione dell’arbitro di lasciar proseguire il gioco è corretta e in linea con il regolamento attuale. La dinamica del movimento del difensore rossonero è stata giudicata naturale e non intenzionale ai fini dell’opposizione al tiro. «Il tocco di mani non è punibile perché il tocco di mani è a chiudere e non a creare un ostacolo», ha spiegato l’ex arbitro, sottolineando come Ricci stesse cercando di ritrarre l’arto verso il corpo piuttosto che aumentare il volume per bloccare la traiettoria del pallone.

