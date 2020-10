Moviola e Var di Inter-Milan, gara valevole per il quarto turno di campionato. Analizza con noi tutti gli episodi del match su Milannews24.com

SECONDO TEMPO DI INTER-MILAN

90+5 FINITA: INTER-MILAN 1-2

90+3 Calcio di punizione Milan: Calhanoglu conquista un preziosissimo calcio di punizione in attacco sul lato sinistro dell’area di rigore

87′ Calcio di punizione Milan: è Castillejo a guadagnarselo con un fallo subito da Eriksen

85′ Gioco fermo: a terra Kessie che poi abbandona il campo per Tonali

Giallo per Conte: proteste

82′ Giallo per Hakimi: prima mette giù Theo Hernandez e poi protesta. Giallo inutile.

73′ Calcio di rigore Inter: Mariani fischia il rigore per l’intervento di Donnarumma che con il fianco prende Lukaku. Non è rigore perchè Lukaku al momento di partire è in fuorigioco dopo il passaggio di Eriksen. Kjaer è l’ultimo a toccare il pallone ma la sua non è considerata una giocata tanto da scagionare Lukaku. Secondo la regola, il secondo tocco di Kjaer non è da considerarsi applicabile perchè Lukaku era considerato già attivo

68′ Giallo per Vidal: Mariani punisce il doppio scontro, prima con Castillejo e poi con Theo Hernandez

65′ Giallo per Pioli: proteste dopo il fallo non fischiato a Calhanoglu, giallo per lui

60′ Giallo per Ibra: sgomitata in volo su De Vrij, qualche timida protesta dello svedese ma Mariani ha già deciso

49′ Calcio di punizione per l’Inter: tiro dal limite dell’area provocato da Calabria che prima sbaglia in disimpegno e poi atterra Kolarov in ritardo

PRIMO TEMPO DI INTER-MILAN

45+2 FINE PRIMO TEMPO: INTER-MILAN 1-2

45′ Giallo per Kessie: ferma una ripartenza su Barella e viene punito con il giallo

41′ Gioco fermo: scontro tra Barella e Calabria. Ha la peggio il centrocampista nerazzurro che subisce anche una distorsione nel movimento della gamba

38′ Mariani a colloquio con Conte e Pioli: gioco fermo per le spiegazioni del direttore di gara ai due tecnici, basiti di fronte alla decisione di lasciar correre dopo la sbracciata tra Theo Hernandez e Lukaku. Il primo a commettere fallo è il terzino che mette il braccio davanti all’attaccante

31′ Calcio di punizione Milan: Mariani fischia un fallo a gamba alta di Vidal su Theo Hernadez che chiede inutilmente il giallo. Ci poteva stare

25′ Calcio di punizione per il Milan: Bennacer colpito involontariamente al volto da Barella ma poteva starci il giallo

22′ Giallo per Kjaer: fallo su Lautaro, non riesce ad anticiparlo e Mariani non lo fa passare

21′ Calcio di punizione Inter: Kessie ferma Lautaro spinto verso la porta del Milan

10′ Calcio di rigore Milan: Kolarov sul piede di Ibrahimovic che aveva cercato di saltarlo. Rigore giusto e senza dubbi. Tiro dal dischetto parato ma ribadito in rete. 1-0 IBRA

8′ Calcio di punizione Milan: fallo di D’Ambrosio e tiro affidato a Calhanoglu, sugli svuluppi il fuorigioco fischiato a Romagnoli, prima azione pericolosa per il Milan

3′ Calcio di punizione Milan: contatto tra Lukaku e Theo Hernandez, ha la peggio il difensore rossonero preso sulla caviglia che gli va in distorsione. Dolorante ma si rialza

1′ FISCHIO DELL’ARBITRO MARIANI