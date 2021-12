Mourinho esalta l’Inter: «Livello altissimo, imparagonabile alle altre»

José Mourinho ha parlato dopo il successo sull’Atalanta. Le parole del tecnico sulle contendenti allo Scudetto in Serie A

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta 4-1 contro l’Atalanta.

PARTITA – «Spirito fantastico, penso la miglior Roma della stagione. I calciatori sapevano che contro l’Atalanta non si poteva avere il controllo della partita per 90’. La squadra è stata forte sotto tutti i punti di vista. Arbitro bravissimo, oggi c’era bisogno di uno come lui. Questa vittoria significa per me un passo in avanti sulla mentalità».

INTER – «L’Inter è di un livello che non si può neanche paragonare alle altre squadre di Serie A».