Atalanta Roma: Gasperini manca il sorpasso sul Milan, vince Mourinho

Successo per la Roma di José Mourinho, che espugna il campo dell’Atalanta. Gasperini manca il sorpasso sul Milan in classifica

Occasione sorpasso mancata per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che perde 1 a 4 in casa contro la Roma e rimane a meno 2 dal secondo posto in classifica, occupato dal Milan.

Si ferma dunque la striscia positiva dei bergamaschi, con la Roma che vince in trasferta nella partita migliore della sua stagione. Toccherà ora al Milan aumentare il distacco nel match contro il Napoli.