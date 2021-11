Montolivo: «Tonali? È forse il miglior centrocampista della Serie A»

Riccardo Montolivo, ex rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole sul Milan

«La sua crescita è stata esponenziale. È il miglior centrocampista del Milan e forse anche del campionato. Mi ha colpito la sua costante presenza in campo, il suo peso specifico in ogni giocata. Si sente adesso se c’è o non c’è Sandro Tonali. Fare una giocata nel Brescia è diverso che farla al Milan. C’è chi si adatta subito e chi impiega una stagione e dentro c’è anche la pressione e tantissimi fattori come il prezzo del cartellino, l’impegno, i paragoni ecc… Quest’anno ha iniziato il ritiro con un’altra consapevolezza e ora sono venute fuori tutte le sue qualità».