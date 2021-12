Montemurro: «Complimenti al Milan, sulla corsa scudetto...»

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

FUGA SCUDETTO – «L’unica cosa che ho pensato per maggio è di andare in vacanza: mia moglie deve decidere se andare in Sardegna o in Sicilia (ride ndr). No, non è finita ancora, oggi era ventesima partita e ho visto una squadra un po’ stanca mentalmente. Abbiamo carattere e abbiamo attaccato gli spazi aperti e alla fine abbiamo portato a casa il risultato».

LAVORO TATTICO – «La base c’è, soprattutto sulle uscite e in fase di conduzione palla e nel capire quando andare avanti e stare in posizione. Dobbiamo essere più coraggisi, oggi potevamo giocare tanto tra le linee e non abbiamo rischiato. Ci sta perché le ragazze erano stanche e volevano fare un partita più sicura; facendo così però ci siamo messi in difficoltà. Complimenti al Milan che hanno fatto male in ripartenza».

