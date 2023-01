Montella sugli scontri tra Ultras: «Quelli non sono tifosi e non vanno chiamati in quel modo». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di RadioRai degli scontri avvenuti ieri sulla A/1, presso Arezzo, fra sostenitori di Napoli e Roma. Ecco le parole dell’ex tecnico del Milan:

«Quanto accaduto ieri sull’autostrada? Quelli non sono tifosi e non vanno chiamati in quel modo. Bisogna inasprire le pene anche quando accadono incidenti nei pressi dello stadio: servono pene certe, severe e veloci, come in Inghilterra anni fa. In Turchia non ne ho ancora vissuti, non so quale possa essere la contromisura da queste parti»