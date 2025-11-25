Mondiali Under 17, l’Italia si arrende contro l’Austria in semifinale. Il resoconto del match degli Azzurrini

Mondiali Under 17, l’Italia perde in semifinale contro l’Austria e dice addio al sogno. Ecco il resoconto del match

Si conclude il sogno finale per l’Italia di Massimiliano Favo ai Mondiali Under 17 di calcio. Nella semifinale giocata sul campo 5 dell’Aspire Zone di Doha, in Qatar, gli azzurrini sono stati sconfitti per 2-0 dai pari età dell’Austria. Nonostante un primo tempo in cui la Nazionale italiana si era dimostrata superiore, sfiorando il vantaggio in almeno due chiare occasioni, il risultato non è riuscito a sbloccarsi.

L’equilibrio della partita è stato rotto nella ripresa. A indirizzare il match è stato il gol di Moser (12° minuto), arrivato praticamente al primo affondo significativo della squadra austriaca. Questo cambio di rotta ha messo in salita la gara per gli azzurrini, costretti a inseguire un risultato che non è più arrivato.

Mondiali Under 17, la Doppietta di Moser Chiude il Match e Spinge l’Austria in una Storica Finale

Il destino dell’Italia è stato segnato nei minuti di recupero del secondo tempo. Al 48° minuto, è arrivato il raddoppio austriaco ancora una volta grazie al piede fatato di Moser. L’attaccante ha siglato la sua personale doppietta con una bellissima punizione che non ha lasciato scampo al portiere azzurro.

La rete ha chiuso definitivamente il match, consentendo all’Austria di conquistare una storica finale ai Mondiali Under 17. Nonostante l’amara eliminazione in semifinale, gli azzurrini di Favo tornano a casa con l’onore di aver disputato un torneo combattuto.