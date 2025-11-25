Milan Lazio, torna Castellanos per i biancocelesti? Sarri prepara la mossa contro i rossoneri

Milan Lazio, in vista del match di San Siro torna Castellanos? Sarri prepara la formazione per la sfida contro i rossoneri

La Lazio ritrova un elemento fondamentale per il suo attacco: Taty Castellanos torna ufficialmente a disposizione di Maurizio Sarri. Gli esami diagnostici eseguiti nelle ultime ore hanno confermato le sensazioni ottimistiche emerse durante la settimana, come riportato dal Corriere dello Sport. L’attaccante argentino sarà tra i convocati per l’impegnativa trasferta di San Siro contro il Milan.

Nonostante il recupero, Castellanos non partirà titolare, a causa del lungo stop di due mesi imposto dalla lesione al retto femorale destro. Tuttavia, la sua disponibilità rappresenta un’alternativa cruciale per Sarri, che in un periodo fitto di impegni deve gestire con attenzione le energie della rosa e le rotazioni. Il ritorno di Castellanos è particolarmente significativo alla luce dell’impatto positivo che aveva avuto a inizio stagione.

Milan Lazio, un ritorno importante per Sarri

L’attaccante aveva iniziato il campionato con grande brillantezza, totalizzando due gol e tre assist nelle prime sei giornate. Questi numeri non solo avevano arricchito il bottino offensivo della Lazio, ma avevano anche fornito nuove e importanti soluzioni alla manovra di Sarri. La lesione lo aveva costretto a saltare sei partite, privando l’allenatore di un attaccante capace di incidere nella verticalità, nel pressing e nella lettura degli spazi.

Ora il peggio è alle spalle. Taty Castellanos si allena stabilmente con la squadra e le risposte fisiche sono incoraggianti, sebbene lo staff tecnico continui a procedere con cautela. Per la sfida imminente, l’argentino rappresenta una freccia in più nell’arco di Sarri: una presenza che può spostare gli equilibri nella ripresa e che restituisce profondità alle rotazioni offensive, fornendo un’iniezione di fiducia fondamentale per una Lazio determinata a risalire la classifica.