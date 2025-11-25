Mercato Milan, Moretto e le voci sull’interesse rossonero per David: ecco come stanno le cose

Mercato Milan, Moretto rivela alcuni retroscena sul possibile interesse rossonero per Jonathan David: le ultime

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante Jonathan David, spesso accostato al Milan e attualmente in forza alla Juventus. Intervenuto sul suo canale YouTube, Romano ha subito smentito le voci di un’imminente cessione: “Continuano i rumors su Jonathan David, anche se come ho già detto a me non risulta che la Juventus voglia liberarsi a gennaio dell’attaccante”.

La volontà di rimanere è condivisa dal giocatore canadese, che vuole fortemente mettersi in gioco in maglia bianconera e invertire il trend negativo delle ultime prestazioni. L’idea è quella di “cambiare le cose” e valutare un eventuale trasferimento solo nella prossima estate. La Juventus, dal canto suo, intende concedere tutto il tempo necessario al ragazzo, consapevole che giocare in un club come la Juve non è paragonabile all’esperienza al Lille. Anche in Francia, David aveva faticato a inizio stagione, per poi esplodere da dicembre. Il club nutre la speranza che questo percorso di crescita possa ripetersi.

Mercato Milan, Moretto esclude David dalla lista rossonera

A supporto della tesi che esclude il Milan dal futuro di David, è intervenuto anche Matteo Moretto, che ha confermato la mancanza di interesse dei rossoneri. Moretto ha ricordato come David sia stato accostato al Milan per due estati consecutive, ma senza mai concretizzarsi. L’anno scorso mancava il “gradimento totale di Fonseca” dal punto di vista tecnico.

Nell’estate 2025, nonostante il canadese si sia liberato a zero, l’operazione non era economicamente vantaggiosa per il Milan a causa delle alte richieste relative a stipendio e commissioni. Moretto ha concluso ribadendo che David “nemmeno oggi è un nome caldo per i rossoneri, anzi…”, escludendo così l’opzione Milan sia per la sessione invernale che per le prossime trattative.