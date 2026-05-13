Moggi rivela: «Pace armata in casa Milan. Allegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si frequentano più»

Moggi nel suo articolo per Libero ha parlato di una presunta lite tra Ibrahimovic e Allegri. Queste le parole riportate dall’ex dg della Juventus

Luciano Moggi, nel suo articolo per Libero, ha rivelato il conflitto tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, aggiungendo dettagli sul clima teso in casa Milan.

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha offerto una panoramica sul difficile finale di stagione del Milan, con risultati deludenti e un clima societario molto instabile. Nell’analizzare la situazione, Moggi ha anche svelato un dettaglio scottante relativo al rapporto tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, rivelando una lite che ha inciso profondamente sullo spogliatoio rossonero.

CLIMA TESO E LITE INTERNA – «Al momento in casa Milan esiste una specie di pace armata dove tutti si parlano dietro senza dirsi in faccia quello che veramente pensano, meno Allegri e Ibrahimovic che hanno litigato e non si frequentano più. Da allora il mister è diventato un bersaglio, anche se dall’inizio ha parlato di qualificazione Champions come obiettivo principale. Dovesse raggiungerlo farebbe quanto richiesto dalla società, non importa se attraverso alti e bassi di rendimento che stanno costringendo la squadra a lottare strenuamente per assicurarsi almeno il quarto posto».

Le parole di Moggi dipingono un quadro critico in casa Milan, dove le tensioni interne e le contestazioni esterne rischiano di minare la già precaria situazione, con l’obiettivo Champions come unico possibile riscatto.

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