Il Milan resta unito! Momenti difficili per i rossoneri: squadra, Allegri, Tare, Furlani chiamati all’unità

Milan chiamato a compattarsi e ad esternare tutte le critiche e le voci per affrontare al meglio le ultime due giornate!

Il momento in casa Milan è di quelli che tolgono il sonno. Quella che doveva essere una marcia trionfale verso la conferma nell’Europa che conta si è trasformata in un cammino accidentato e pieno di insidie. I numeri, d’altronde, non mentono e delineano il profilo di una crisi tecnica e di risultati che nessuno, a inizio anno, avrebbe potuto prevedere.

Un rendimento da zona retrocessione

Nelle ultime otto giornate, la compagine guidata da Massimiliano Allegri — tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di pressione — ha raccolto la miseria di 7 punti. Una media pesantissima che ha visto i rossoneri scivolare in classifica, rimettendo seriamente in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. Quello che sembrava un obiettivo blindato è diventato oggi un traguardo da sudare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

La strategia del club: fare scudo contro le critiche

Nonostante il clima tutt’altro che sereno che si respira a Milanello, la linea scelta dalla società è quella della coesione assoluta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’imperativo del club di Via Aldo Rossi è “restare uniti”. In queste ultime due settimane di passione, il Diavolo ha deciso di alzare un muro contro le critiche esterne e le indiscrezioni di mercato che vorrebbero una rivoluzione imminente.

La dirigenza è scesa in campo in prima persona per blindare lo spogliatoio:

Igli Tare : il direttore sportivo, dirigente di lungo corso ed esperto conoscitore del mercato internazionale, sta lavorando fianco a fianco con la squadra.

: il direttore sportivo, dirigente di lungo corso ed esperto conoscitore del mercato internazionale, sta lavorando fianco a fianco con la squadra. Giorgio Furlani: l’amministratore delegato, figura chiave nella gestione economica e strategica del brand rossonero, ha ribadito la fiducia totale nel gruppo.

Il futuro può attendere

L’obiettivo è chiaro: fare scudo. Allenatore, giocatori e quadri dirigenziali si muovono ora come un unico blocco granitico. L’intento è isolare i calciatori — dai veterani ai giovani talenti — per permettere loro di concentrarsi esclusivamente sul campo.

Solo una volta archiviata la stagione e, si spera, centrato il pass per l’Europa più prestigiosa, ci sarà spazio per i bilanci. In quel momento, la proprietà effettuerà le dovute valutazioni sul futuro, analizzando l’operato di Allegri e pianificando le mosse per il prossimo calciomercato. Per ora, però, conta solo il campo: il Milan non può permettersi di fallire.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN