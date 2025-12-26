Modric, numeri da grande campione. Ma adesso il Milan ha bisogno di un’alternativa

Modric, i numeri del campione croato fanno grande il Milan. Ma adesso il centrocampista croato ha bisogno di un’alternativa

Luka Modric ha conquistato il mondo Milan con la naturalezza dei grandi campioni. Nonostante le 40 candeline sulla torta, il centrocampista croato è diventato in breve tempo un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, unita a una calma nobile e a una qualità tecnica fuori dal comune, ha dato al centrocampo rossonero quella personalità che mancava nelle scorse stagioni.

I numeri evidenziano una differenza netta tra il Milan con e senza il Pallone d’Oro 2018. Quando Modric è in campo, la squadra viaggia a una media impressionante di 2,50 punti a partita. Oltre alle statistiche, è l’influenza psicologica sui compagni a fare la differenza: il croato agisce come un vero talismano, garantendo equilibrio e sicurezza anche nei momenti di massima pressione agonistica.

Modric, Il fattore titolarità: i numeri di un record quasi perfetto

L’importanza del numero 10 è testimoniata da un dato statistico clamoroso: con Modric titolare, il Milan ha subito una sola sconfitta in campionato, avvenuta al debutto stagionale contro la Cremonese. Da quel momento, ogni sua presenza dal primo minuto ha coinciso esclusivamente con vittorie o pareggi. Al contrario, quando Allegri ha scelto di farlo rifiatare, sono arrivate due pesanti sconfitte nelle coppe, rispettivamente contro Lazio e Napoli.

Nonostante un fisiologico calo fisico nell’ultimo periodo, il contributo di Modric resta fondamentale non solo per i due assist e il gol messi a referto finora, ma per la pura “arte” che esprime in ogni giocata. In un calcio sempre più fisico, la classe cristallina del croato resta la bussola del Diavolo, un esempio di longevità sportiva che continua a incantare i tifosi e a guidare i compagni verso traguardi ambiziosi.