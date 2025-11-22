Modric Milan, Shevchenko esalta il centrocampista croato in vista di Inter Milan: le dichiarazioni dell’ucraino

Connect with us

Modric Milan, Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, ha esaltato il centrocampista croato in vista del derby di domani sera

Andriy Shevchenkoincubo degli interisti e miglior cannoniere all-time del Derby della Madonnina con 14 gol, ha parlato a Repubblica in vista della stracittadina di domani. L’attuale Presidente della Federcalcio Ucraina ha analizzato lo stato di forma delle due squadre.

Un pensiero su Modric?

L’ucraino è rimasto impressionato dal quarantesimo anno del croato:

«Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter».

