HANNO DETTO
Modric Milan, Shevchenko esalta il centrocampista croato in vista di Inter Milan: le dichiarazioni dell’ucraino
Modric Milan, Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, ha esaltato il centrocampista croato in vista del derby di domani sera
Andriy Shevchenko, incubo degli interisti e miglior cannoniere all-time del Derby della Madonnina con 14 gol, ha parlato a Repubblica in vista della stracittadina di domani. L’attuale Presidente della Federcalcio Ucraina ha analizzato lo stato di forma delle due squadre.
Un pensiero su Modric?
L’ucraino è rimasto impressionato dal quarantesimo anno del croato:
«Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter».
QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
