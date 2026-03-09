Modric infinito: derby da leader. E sul futuro c’è un’importante novità. Lo scenario per giugno

Modric ha giocato una gara da leader vero nel derby vinto ieri sera contro l’Inter: prende quota l’ipotesi rinnovo fino al 2027

Il giorno dopo il trionfo rossonero nella stracittadina, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Luka Modrić. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo ha incoronato con un emblematico “Modrić è infinito”, celebrando una prestazione che, davanti allo sguardo dell’amico ed ex compagno Sergio Ramos presente in tribuna, ha confermato la sua centralità nel progetto di Massimiliano Allegri. Nonostante le voci di mercato che circolano intorno al Milan, il croato ha spento ogni polemica ai microfoni di DAZN: «Non mi interessa dei rumors, sono molto contento qui. Penso solo a lavorare».

Modric verso il 2027: l’opzione rinnovo e la scelta finale

Il tema centrale resta però legato alla scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2026. Sebbene il “Maestro” si appresti a spegnere 41 candele il prossimo settembre, la sua integrità fisica e la qualità delle giocate suggeriscono che la sua avventura a Milano possa proseguire.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Come riportato dagli ultimi aggiornamenti, Modric ha nelle mani un’opzione per il rinnovo fino al 2027, ma la sua filosofia rimane la stessa di sempre: «Prenderò una decisione solo a fine campionato». La società, dal canto suo, non intende forzare la mano, lasciando al calciatore la totale libertà di decidere se continuare a guidare il centrocampo rossonero per un’altra stagione o chiudere in bellezza la sua leggendaria carriera europea.