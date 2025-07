Modric: il sogno del Milan si avvera, un nuovo capitolo per il genio croato. Il programma dei prossimi giorni

Modric, chiusa la sua esperienza al Real Madrid, è pronto a sposare la causa del Milan: il programma dei prossimi giorni del croato

Il Real Madrid è stato eliminato dalla semifinale del Mondiale per Club dal PSG con un netto 4-0, segnando la fine di un’era leggendaria. Per Luka Modric, la sconfitta non è solo l’uscita da una competizione, ma il sipario su 13 anni di successi straordinari con la maglia blanca. Il capitano croato, che ha conquistato l’incredibile cifra di 13 titoli, lascia il Real Madrid come il giocatore più titolato nella ricca storia del club. Un record che testimonia la sua influenza indelebile e il suo status di vera leggenda del calcio mondiale.

L’emozione era palpabile al fischio finale a New York, con compagni di squadra e avversari che hanno reso un meritato tributo al campione. Nonostante la delusione sportiva, questo momento segna una transizione significativa nella carriera di Modric, aprendo le porte a un nuovo ed entusiasmante capitolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, con il titolo evocativo “Modric, l’alba dell’era rossonera“, la distanza tra Luka Modric e il calciomercato Milan si è accorciata drasticamente. Le ferie appena iniziate saranno solo una breve pausa prima dell’inizio di questa nuova avventura che ha il sapore di un ritorno alle origini per il fuoriclasse. Modric non ha mai fatto mistero della sua profonda passione per il Milan sin dalla sua infanzia, un amore che ora si concretizza in un trasferimento attesissimo.

L’accordo tra il Pallone d’Oro 2018 e il club rossonero è confermato da tempo. Mancano solo le visite mediche di rito e l’ufficialità per sigillare l’operazione. Il giocatore, che compirà 40 anni, firmerà un contratto annuale da 3.5 milioni di euro, con un’opzione per la stagione successiva. Questa clausola dimostra la fiducia reciproca tra il Milan e Modric, permettendo al club di valutare le sue prestazioni e al giocatore di mantenere un alto livello competitivo.

L’arrivo di Modric al Milan non è solo un colpo di mercato per il suo indubbio talento sul campo, ma anche per il suo impatto e la sua leadership all’interno dello spogliatoio. L’obiettivo primario è che Modric diventi il leader indiscusso della squadra, un mentore prezioso per i giovani talenti rossoneri. In particolare, il suo contributo sarà fondamentale per i centrocampisti emergenti, come Samuele Ricci, citato non a caso da Tuttosport. La sua esperienza pluridecennale ai massimi livelli, la sua visione di gioco e la sua professionalità saranno un esempio inestimabile per la crescita dei suoi compagni più giovani.

Ma al di là della mentorship, la fame di vittoria di Modric rimane intatta. L’opportunità di prepararsi al suo ultimo Mondiale in carriera con la maglia del Milan gli darà una ulteriore motivazione. Il suo arrivo promette di elevaare il livello tecnico e la mentalità vincente della squadra, alimentando le ambizioni del Milan di tornare a competere per i massimi trofei. I tifosi rossoneri possono ora sognare ad occhi aperti, in attesa di vedere il loro idolo d’infanzia calcare il prestigioso prato di San Siro.