Modric illumina il Milan: i numeri del campione croato finora con la maglia rossonera

Modric continua a illuminare in campo e il Milan segue il campione croato: ecco tutti i numeri del centrocampista in rossonero

È sin qui un grande sì. Luka Modric ha saputo conquistare tutti al Milan, non solo grazie al suo nome e allo status di leggenda, ma soprattutto attraverso le prestazioni fornite sul rettangolo verde. In un calcio dove spesso le parole superano i fatti, per il croato le chiacchiere stanno a zero. Il numero 10 ha preso per mano il Milan di Massimiliano Allegri, guidandolo insieme ad altri leader come Rabiot, Maignan e Pulisic verso un secondo posto in classifica cercato, voluto e ampiamente meritato.

La sua centralità nel progetto tecnico è totale. Luka è il fulcro di ogni manovra: la palla è costantemente tra i suoi piedi, sia nella gestione del possesso in fase di interdizione sia nei calci piazzati, dove ogni suo tocco si trasforma in una potenziale minaccia. La sua capacità di essere ovunque sul campo lo ha reso, in pochi mesi, l’idolo indiscusso di San Siro.

Modric, numeri da top player e il sogno chiamato Champions

Le statistiche confermano l’impatto devastante del croato nel nostro campionato. Oltre alla qualità del gioco, Modric ha messo a referto un gol pesantissimo — quello decisivo nell’1-0 casalingo contro il Bologna — e tre assist vincenti. È un fattore determinante per i compagni, che in lui trovano sempre lo scarico sicuro e l’intuizione geniale per scardinare le difese avversarie.

Il futuro, tuttavia, resta oggi un’incognita, seppur venata di ottimismo. Molto dipenderà dalla tenuta fisica dopo le fatiche del prossimo Mondiale con la Croazia e dal piazzamento finale del Diavolo a maggio. «Un altro ipotetico scenario per Luka, potrebbe essere il sogno di poter giocare la Champions col Milan, la squadra che ha sempre seguito e tifato da bambino», un desiderio che scalda i cuori dei tifosi e che potrebbe spingere il fuoriclasse a rinnovare la sfida per un’altra stagione sotto la Madonnina.