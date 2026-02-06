Connect with us

Modric, piovono conferme: posizione chiara sul futuro. Il Milan incrocia le dita e spera. La situazione

58 minuti ago

Modric

Modric, arrivano conferme sul futuro: il centrocampista croato prenderà una decisione solo a primavera inoltrata

Il destino di Luka Modric resta il grande punto interrogativo che tiene col fiato sospeso l’intero ambiente rossonero. Mentre il centrocampista croato continua a incantare per leadership e classe infinita, le voci su un suo possibile addio a fine stagione si rincorrono, alimentate dall’incertezza dello stesso giocatore. Come rivelato da Passerini ai microfoni di MilanVibesIT, la decisione sul rinnovo per la stagione 2026/27 è tutt’altro che scontata.

Modric, il punto: la verità di Luka

Il giornalista ha svelato un retroscena diretto sul futuro del Pallone d’Oro, che a settembre spegnerà 41 candeline:

  • Decisione in Stand-by: Alla domanda diretta su una permanenza al Milan, la risposta di Modric è stata di una sincerità disarmante: «Non l’ho ancora deciso».
  • Riflessione Profonda: Non si tratta di tatticismi contrattuali o di offerte economiche (che pure non mancano da Arabia e MLS), ma di una scelta di vita e di carriera. Luka vuole capire quanto il suo fisico possa ancora reggere i ritmi altissimi imposti da Massimiliano Allegri e se potrà essere ancora protagonista al 100% in Champions League.

La posizione del Milan

La società, dal canto suo, ha già manifestato la volontà di proseguire il rapporto. Allegri lo considera il “faro” indispensabile per la crescita dei giovani del Milan Futuro. La palla ora è esclusivamente nel campo del numero 10: il Milan attende, con il rispetto dovuto a una leggenda.

