Modric Milan, Di Marzio spiega! Ecco cosa ha inciso nella scelta del croato. Segui le ultimissime sul club rossonero

Ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio ha analizzato l’affare che poterà Luca Modric ha vestire la maglia del Milan. Ormai, manca solo la firma sul contratto. Il croato sin da piccolo conserva una passione per i colori rossoneri.

PAROLE – “Credo che Igli Tare voglia inserire nel nuovo Milan una figura che possa essere di grande esempio per i giovani che arriveranno e possa essere un trascinatore per i giocatori attuali. Per dare nuova linfa: campione vero sotto tanti punti di vista e potrà insegnare tanto sotto tutti i punti di vista in campo e dal punto di vista caratteriale. La sua passione per il Milan ha inciso nella scelta? Secondo me sì“.