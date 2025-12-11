Modric parla così di Allegri. La personalità del tecnico rossonero e la gestione del gruppo

Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards: le belle parole sui rossoneri e su Max Allegri

Intervenuto e premiato all’11^ edizione dei Gazzetta Sports Awards, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha avuto modo di parlare del Milan, della sua forma fisica e dell’impatto di un allenatore come Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric, le parole su Massimiliano Allegri

Modric ha riservato parole di grande stima per il suo tecnico, Massimiliano Allegri: «Allegri è un grande allenatore, è un vincente». La sorpresa maggiore è stata sulla gestione del gruppo: «Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni».

LE DICHIARAZIONI DI MODRIC