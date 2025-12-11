 Modric parla così di Allegri: le parole del centrocampista
Connect with us

HANNO DETTO

Modric parla così di Allegri. La personalità del tecnico rossonero e la gestione del gruppo

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards: le belle parole sui rossoneri e su Max Allegri

Intervenuto e premiato all’11^ edizione dei Gazzetta Sports Awards, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha avuto modo di parlare del Milan, della sua forma fisica e dell’impatto di un allenatore come Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric, le parole su Massimiliano Allegri

Modric ha riservato parole di grande stima per il suo tecnico, Massimiliano Allegri«Allegri è un grande allenatore, è un vincente». La sorpresa maggiore è stata sulla gestione del gruppo: «Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni».

LE DICHIARAZIONI DI MODRIC

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.