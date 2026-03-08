Connect with us

HANNO DETTO

Modric a Dazn: «Vittoria che ci dà morale. Allo Scudetto non ci pensiamo. Le voci sull’addio di Allegri? Dico questo…»

17 ore ago

Modric

Modric, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter

Luka Modric, alla conclusione della sfida tra Milan e Inter, match valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul sogno Scudetto: «Noi non pensiamo allo Scudetto, giochiamo partita dopo partita. Abbiamo difeso e abbiamo giocato da squadra. Una grande vittoria, che ci dà molto per il prosieguo della stagione».

Sul gol annullato ai nerazzurri: «Non lo so, l’arbitro ha fischiato prima che il pallone arrivasse in area».

Sulle voci del futuro di Allegri al Real Madrid: «Io penso al campo, sono molto contento al Milan. Non pensiamo ad altro, sono solo focalizzato sul lavoro con la squadra rossonera».

