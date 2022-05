Prima convocazione con il Milan Primavera per il giovane difensore classe ’05 Cathal Heffernan, arrivato a gennaio

Volti nuovi in casa Milan Primavera. Come raccolto dalla nostra redazione, per il match di oggi contro il Genoa è stato convocato per la prima volta il difensore classe ’05 Cathal Heffernan. Il ragazzo è arrivato a gennaio dal Cork City.

