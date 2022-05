Milan Genoa Primavera 4-2: rimonta nella ripresa, è salvezza!

Milan Genoa Primavera 4-2: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell’ultima giornata di campionato

Il Milan Primavera batte il Genoa nell’ultima giornata di campionato Primavera 1. Raggiunto l’obiettivo di evitare il play-out. La cronaca del match del Vismara.

Milan Genoa Primavera 4-2: cronaca e moviola

1‘ – Si parte al Vismara.

5‘ – Squadre bloccate dalla tensione, posta in palio altissima quest’oggi.

7‘ – Tentativo di Boci da fuori, palla a lato.

12′ GOOOL MILAN! – Chi se non lui? Chi se non Marco Nasti? Approfitta di un errore del difensore e a tu per tu con il portiere lo beffa col tocco sotto.

15‘ – Occasione Genoa con un tiro da fuori di Macca, respinge Desplanches bravo anche sul tap-in successivo di Ambrosini.

18′ DESPLANCHES! – Super parata del portiere rossonero in piena area di rigore su tiro di Kallon.

19′ RIGORE GENOA! – Ingenuità di Incorvaia che sgambetta Macca.

20′ PAREGGIO GENOA! – Trasforma Besaggio.

25′ TRAVERSA DI NASTI! – Ancora scatenato il 9, che con il piede debole in area fa tremare il montante.

31‘ – Vicinissimo al vantaggio il Genoa con una punizione del solito Besaggio che sfiora l’incrocio.

34‘ – Blitz di Incorvaia che tenta il diagonale da fuori, palla a lato.

41‘ – Ancora Desplanches a salvare tutto su colpo di testa di Sadiku.

44′ GOL GENOA – Gran botta da fuori di Sadiku che si infila sotto al sette.

FINE PRIMO TEMPO – Genoa in vantaggio al Vismara.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

51′ GOOOL MILAN! – Appena entrato El Hilali timbra subito. Gran botta dal limita su un bello spunto di Bozzolan.

55‘ – Pericoloso Buksa di testa, palla alta.

57‘ – Gala rientra e calca con il mancino, blocca Corci.

64′ GOOOL MILAN! – Punizione magistrale di Robotti che finisce sotto l’incrocio.

67′ EL HILALI! – Scatenato il numero 11 che dopo aver combinato con Di Gesù entra in area e calcia a botta sicura, tiro respinto sulla linea.

77′ GOOOL MILAN – La chiude ancora Nasti con il piattone dentro l’area.

84‘ – Ancora Desplanches salva su un tiro di Bolcano.

FINISCE QUI! – Il Milan primavera raggiunge la salvezza.

Migliore in campo Milan: EL HILALI (Le pagelle)

Milan Genoa Primavera 4-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 12′ Nasti, 20′ Besaggio, 44′ Sadiku, 51′ El Hilali, 64′ Robotti, 77′ Nasti

MILAN (3-5-2): Desplanches; Coubis, Stanga, Incorvaia; Borges (23′ Eletu – 71′ Marshage), Gala (85′ Heffernan), Robotti, Foglio (46′ Di Gesù), Bozzolan; Lazetic (46′ El Hilali), Nasti. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Tolomello, Rossi, Roback, Traorè. All.: Terni.

GENOA: Corci, Dellepiane, Boci, Besaggio, Calvani, Macca, Ambrosini, Kallon, Sadiku (78′ Accornero), Sahli (54′ Buksa), Gjini (54′ Bolcano). A disp.: Mitrovic, Ascioti, Biaggi, Ghigliotti, Parodi, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Losomba. All.: Chiappino.

ARBITRO: Antonino Costanza

ASSISTENTI: Montagnani – Spagnolo

AMMONITI: 45′ Lazetic, 45′ Gjini, 57′ Nasti