MN24 – Milan femminile: le ultime in vista del match contro la Samp

Domenica il Milan femminile se la vedrà nuovamente contro la Sampdoria nel match valido per i quarti di andata di Coppa Italia.

Maurizio Ganz, secondo quanto riferisce Luca Maninetti, non avrà a disposizione sia Arnadottir sia Selimhodzic: entrambe non sarebbero al 100%. Inoltre, mancherà ancora Jane, che dovrebbe senza alcun dubbio tornare operativa contro la Lazio in campionato.