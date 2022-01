ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, Celeste Boureille è prossima a diventare una giocatrice del Milan Femminile. Intanto ha salutato le ormai ex compagne del Portland Thorns sui social:

«La mia avventura come Thorn è stata un’esperienza straordinariamente gratificante e ne ho amato ogni secondo. Grazie a tutta l’organizzazione di Portland per avermi dato questa opportuntià indimenticabile fin dal primo giorno come professionista. – scrive la statunitense – Detto questo è tempo di esplorare una nuova parte del mondo. Cari tifosi siete stati straordinari, incredibili per la passione che ci avete trasmesso. Dal profondo del mio cuore vi dico grazie e speriamo che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo»