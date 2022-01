MN24 – Milan femminile: il punto sulle trattative in entrata e uscita

Milan femminile: ecco tutte le trattative del club rossonero in entrata e uscita in questo mercato invernale

Il mercato del Milan femminile si è acceso. Da una parte sono diverse le uscite come Claudia Mauri direzione Napoli, Rizza alla Sampdoria e Veronica Boquete alla Fiorentina, quest’ultima perdita importantissima in chiave Champions League. Inoltre è ufficiale l’addio anche di Maria Korenciova (portiere titolare degli ultimi 3 anni, oscurata dall’arrivo di Laura Giuliani). Al posto della slovacca tornerà Babb (in prestito alla Sampdoria)

Elisabet Spina, però, è riuscita a prelevare Martina Piemonte (per rinforzare l’attacco, visto anche lo stop per infortunio di Jonusaite) e a breve regalerà al team di Maurizio Ganz anche Alia Guagni, ex Viola e Atletico Madrid: un rinforzo fondamentale non solo tecnico ma anche psicologico.

Stando sempre a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, il Diavolo dovrebbe operare ancora a centrocampo, dunque non solo Guagni ma potrebbe giungere in rossonero un’altra giocatrice che andrebbe a ricucire il buco lasciato da Mauri e Boquete.