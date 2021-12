Milan femminile: Alia Guagni più vicina, le ultime

Il Milan femminile in pressing per avere Alia Guagni in questo mercato invernale ma è derby con l’Inter, le ultime

Non solo Piemonte, il Milan femminile è in forte pressing per Alia Guagni. L’ex Atletico Madrid e Fiorentina è oggetto desiderio anche dell’Inter di Guarino.

La giocatrice, tornata dalla Spagna dopo una breve esperienza alle Colchoneros, è pronta a rimettersi in gioco e riconquistare la Nazionale. La forte mezzala, ma all’occorrenza terzino e ala azzurra potrebbe tagliare un importante traguardo: le 300 presenze in Serie A, oltre che riportare il Diavolo al secondo posto, valido per la qualificazione alla Uefa Women Champions League. L’addio di Rizza può sbloccare l’affare.