MN24 – Federica Rizza alla Sampdoria, può sbloccare l’affare Alia Guagni

Federica Rizza lascia il Milan femminile per andare alla Sampdoria, una trattativa che sbloccherebbe l’affare Guagni

Un colpo in uscita e uno in entrata. Il Milan femminile è molto attivo sul mercato, dopo aver definito l’arrivo di Martina Piemonte dalla Fiorentina potrebbe mettere a segno altre due trattative:

Secondo quanto raccolto dalla notra redazione è fatta per il passaggio di Federica Rizza alla Sampdoria. Una trattativa che potrebbe sbloccare il colpo Alia Guagni in entrata, con la giocatrice che ha lasciato l’Atletico Madrid ed è in cerca di squadra.