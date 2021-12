MN24 – Milan femminile: Claudia Mauri saluta, tutto fatto con il Napoli

Milan femminile: non solo il mercato in entrata ma anche in uscita. Claudia Mauri saluta e va al Napoli femminile

Non solo il mercato in entrata, vedi Alia Guagni e Martina Piemonte, ma anche in uscita per il Milan femminile.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, l’addio di Claudia Mauri è ormai cosa fatta. L’azzurra non ha trovato spazio in questa stagione tra le file rossonere, anche a fronte di qualche problema fisico che l’ha costretta a rimanere ai box per diverso tempo. Ricomincerà da Napoli e dal Napoli, tutto fatto con la società azzurra.