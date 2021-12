Milan femminile: quarti di Coppa Italia raggiunti, ora il mercato

Il Milan femminile ha conquistato venerdì la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. La dirigenza rossonera, ora, è al lavoro per…

Il Milan femminile ha conquistato venerdì la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, battendo l’Hellas Verona a Vigasio 0-3 con protagonista Thomas, ritrovata dopo prestazioni sottotono.

Le rossonere ora attendono il sorteggio, in cui sono presenti anche Juventus, Inter, Roma, Sampdoria, Como, Fiorentina e una tra Napoli/Chievo/Empoli.

Nel frattempo la dirigenza rossonera, campeggiata da Elisabetta Spina, sarebbe al lavoro per regalare a Maurizio Ganz delle alternative valide alle attuali titolari. Come quanto riportato dalla nostra redazione MilanNews24.com, il Diavolo sarebbe interessato a prelevare Alia Guagni, svincolatasi dall’Atletico Madrid, ma attenzione anche al fronte offensivo: Jonusaite dovrà restare ai box per diverso tempo e Ganz necessità di un altro attaccante, che possa sopperire eventualmente all’assenza di Giacinti, visto che Stapelfeldt non starebbe convincendo: Martina Piemonte in prima linea. La giocatrice ha abbandonato il progetto della Fiorentina, con un comunicato ieri sui propri canali ufficiali.

Non solo mercato in entrata ma anche in uscita, sempre stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, Claudia Mauri sarebbe vicina all’addio già in questa sessione invernale.