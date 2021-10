MN24 – Milan femminile: Boquete e Jane out contro la Fiorentina, il motivo

Domani il Milan femminile affronterà la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di Serie A. Out Jane e Boquete, il motivo

Domani il Milan femminile sarà ospite al Gino Bozzi per affrontare la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di Serie A. Tra le file rossonere mancheranno due tasselli di enorme caratura: Refiloe Jane e Veronika Boquete.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, La centrocampista sudafricana non è partita con il resto della squadra per un problema alla caviglia destra procuratosi nell’allenamento di ieri. Per quanto riguarda la spagnola, lo staff tecnico, in accordo con la società rossonera hanno deciso per la non convocazione.