Convocate Milan femminile per la Fiorentina: la lista di Ganz

Convocate Milan femminile: ecco le rossonere che domani pomeriggio affronteranno la Fiorentina nel big match della settima giornata. La lista

Il club ha appena comunicato le convocate del Milan femminile che prenderanno parte della trasferta di Firenze prevista per domani contro la Fiorentina. Out Jane e Boquete, torna Mauri e viene convocata per la prima volta il neo acquisto Selimhodzic.

PORTIERI

Fedele, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina, Fusetti, Rizza, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Mauri, Renzotti, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.