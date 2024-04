Calciomercato Milan: Thiaw in uscita, Moncada è pronto a sostituirlo così. Il PIANO del club rossonero per l’estate

In estate le strade del Milan e di Malick Thiaw potrebbero separarsi. Il difensore ha diverse richieste dall’estero (soprattutto da Germania e Spagna) e per questo il club rossonero si sta già mobilitando per una sua possibile sostituzione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel caso in cui il tedesco dovesse partire Moncada potrebbe decidere di acquistare ben due difensori centrali. A Buongiorno, Brassier e Lacroix si è aggiunto anche Diego Carlos.