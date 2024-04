Juve Milan, mossa a sorpresa di Allegri! Cambia il partner d’attacco di Vlahovic: le ultime sulla formazione dei bianconeri

Arrivano delle novità sulla formazione che dovrebbe schierare Massimiliano Allegri per Juve Milan di questo pomeriggio, sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime ore sembra che il tecnico bianconero abbia optato per una novità importante rispetto alle scelte che si pensava potesse prendere.

Dopo le numerose panchine consecutive, si va verso il ritorno da titolare di Kenan Yildiz. Come riferito da Sky Sport, il gioiello turco è al momento in vantaggio su Chiesa per affiancare Vlahovic.