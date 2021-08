Jane: «Vi svelo qual è l’obiettivo stagionale del Milan femminile»

Refiloe Jane, fresca di rinnovo, è stata intervista dal canale tematico del Milan. Le parole della giocatrice della squadra femminile

Refiloe Jane ha appena rinnovato con il Milan femminile. La giocatrice svela l’obiettivo stagionale delle rossonere ai microfoni di Milan TV:

«Una squadra ha sogni e obiettivi da inseguire in ogni stagione e quest’anno non sarà differente. Abbiamo raggiunto alcuni degli obiettivi che ci eravamo poste e in questa stagione proveremo a raggiungere quelli che ci sono sfuggiti nella scorsa. Faremo un passo alla volta senza metterci troppo sotto pressione, guardando in avanti invece che al presente».