Zlatan Ibrahimovic ha appena lasciato la Madonnina dove ha sostenuto le visite mediche per il suo ritorno al Milan

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il centro medico la Madonnina in via Quadronno a Milano e a breve si sposterà per ottenere l’idoneità medico-sportiva. Al termine del prossimo step il centravanti svedese giungerà nella sede rossonera in via Aldo Rossi dove firmerà il contratto che lo lega al club rossonero per i prossimi sei mesi con opzione di rinnovo per altri 12 mesi dopo giugno.

Se i tempi tecnico lo permetteranno Ibrahimovic si unirà poi ai nuovi compagni di squadra dove alle 16:30 potrebbe sostenere il primo allenamento ufficiale nella sua seconda avventura a Milanello.