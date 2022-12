Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà la Roma in campionato. Tra le giallorosse due assenti. Ecco chi e perchè

Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà la Roma in campionato. Tra le giallorosse due assenti. Si tratta di Landstrom e Kollmats.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la numero 6 è fuori per uno stato influenzale mentre la numero 27 è out per affaticamento