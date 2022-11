Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, ha parlato a margine della cerimonia del Golden Boy. Le sue parole ai nostri microfoni

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, ha parlato a margine della cerimonia del Golden Boy. Le sue parole ai nostri microfoni:

«Ho smesso di tifare da quando sono diventato presidente. Tifo per la Serie A. Sono contento se abbiamo una rotazione sulle squadre che vincono, questo sì. E’ dal 2002 che abbiamo avuto solo 3 squadre che hanno vinto lo scudetto ed è un fenomeno che non ritroviamo in altre leghe europee, quindi avere una rotazione sicuramente fa bene, dopo di chè il campionato è lungo.»