Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato della stagione ormai giunta a metà

Intervenuto a margine della festa tenutasi a San Siro, Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan ha così parlato: «Non credo che in sei mesi si possa dare un giudizio, il settore giovanile ha bisogno di molto più tempo per dare i propri risultati. Al momento le cose stanno andando bene: essere primi in campionato è importante così come raggiungere subito la promozione. Al di là della prestazione la squadra ha ottenuto un ottimo risultato a Torino».

«L’obiettivo è quello di arrivare alle fasi finali, il settore giovanile deve essere valutato a lungo termine. Il risultato della domenica è importante ma non è il solo risultato, dobbiamo pensare anche alla crescita dei ragazzi».

Sul calciomercato – «Le squadra indicativamente sono già fatte, il nostro è diverso a quello della prima squadra. I nostri obiettivi sono a lungo raggio e siamo abbastanza in linea».