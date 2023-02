MN24- Le condizioni di Asllani, Mascarello e Vigilucci

Il Milan Femminile ha vinto contro la Fiorentina, ma hanno destato preoccupazione le condizioni di Mascarello e Asllani uscite anzi tempo

come raccolto dalla nostra redazione la svedese è stata sostituita al termine del primo tempo per un dolorino muscolare. Si proverà a recuperarla per il Pomigliano. Nulla di grave invece per Mascarello, uscita per stanchezza, così come per Vigilucci che ha fine partita e uscita dal campo con l’aiuto dello staff medico: solo una botta per lei.