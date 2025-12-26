Mkhitaryan ricorda così il derby di Champions e quello della seconda stella: le parole del giocatore nerazzurro

Mkhitaryan, il giocatore nerazzurro ricorda così il derby di Champions e quello della “seconda stella” contro il Milan

Henrikh Mkhitaryan è tornato a parlare del suo rapporto speciale con il derby di Milano in una lunga intervista concessa ai canali di Cronache di Spogliatoio. Il centrocampista armeno ha ripercorso i momenti più intensi vissuti contro i rossoneri, partendo dalla storica semifinale di Champions League del 2023. Nonostante i dubbi della vigilia sulla sua presenza, Mkhitaryan ha sottolineato come la forza dell’Inter risieda nel gruppo: “Queste partite non si vincono in undici, ma con tutta la rosa”, ha dichiarato, ricordando con immensa gioia il gol segnato in quella sfida europea.

Per l’ex centrocampista di Roma e Manchester United, la chiave del successo nerazzurro è sempre stata l’unità d’intenti. L’obiettivo comune deve superare le individualità, con chi parte dalla panchina pronto a offrire il giusto atteggiamento e fiducia ai compagni. Segnare in una semifinale di Champions contro i cugini rossoneri rimane uno dei punti più alti della sua carriera, un’emozione che ha regalato una felicità indelebile a lui e a tutto il popolo interista.

Mkhitaryan, il confronto tra Champions e il derby dello Scudetto

Sollecitato su quale ricordo preferisse tra l’Euroderby e il match che è valso la Seconda Stella, Mkhitaryan non ha voluto fare classifiche definitive. Pur ammettendo che si tratta di contesti differenti — uno europeo e l’altro di campionato — ha evidenziato come entrambe le vittorie abbiano un valore inestimabile. Vincere il titolo nazionale proprio in faccia al Milan, con il traguardo storico della Seconda Stella, rappresenta un ricordo indelebile per chiunque indossi la maglia nerazzurra.

Indipendentemente dalla competizione, battere il Milan e mettere la propria firma sul tabellino dei marcatori è per l’armeno una fonte di orgoglio costante. La sua analisi conferma quanto il derby di Milano sia diventato, negli ultimi anni, il terreno di caccia preferito per l’Inter di Simone Inzaghi, capace di imporre la propria supremazia sia nei confini nazionali che su quelli internazionali, scrivendo pagine di storia destinate a restare nella memoria dei tifosi.