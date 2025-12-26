Mercato Milan, sirene inglesi per Bartesaghi? Dalla Premier League arrivano offerte: la risposta del club rossonero

Mercato Milan, dalla Premier League arrivano offerte per Bartesaghi: ecco la risposta del club rossonero

Il futuro di Davide Bartesaghi sarà ancora a tinte rossonere. Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Conterio sul proprio profilo X, il Milan avrebbe alzato un vero e proprio muro attorno al suo giovane esterno. Nonostante il forte interesse manifestato da diversi club della Premier League, la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative, confermando la volontà di puntare sulla crescita interna dei propri gioielli.

Le proposte arrivate dall’Inghilterra non sono state leggere: tra le società che hanno sondato il terreno con maggiore insistenza spicca l’Arsenal. I “Gunners”, sempre molto attenti ai profili giovani e tecnicamente dotati, avrebbero individuato nel classe 2005 l’innesto ideale per il proprio progetto tecnico. Tuttavia, il Milan ha risposto con un “no” categorico a ogni tipo di offerta, chiudendo immediatamente ogni possibile spiraglio per una cessione a gennaio o per la prossima estate.

Mercato Milan, un pilastro per il futuro del progetto rossonero

La decisione del club riflette una strategia chiara: proteggere e valorizzare i prodotti del settore giovanile che hanno già dimostrato di poter stare nel giro della prima squadra. Bartesaghi, apprezzato per la sua duttilità tattica e la sua struttura fisica, viene considerato un elemento prezioso per le rotazioni difensive e un potenziale titolare del domani. La scelta di rifiutare la prestigiosa vetrina inglese è un segnale forte di quanto la società creda nelle sue potenzialità.

Per il ragazzo, questo attestato di stima rappresenta un’importante iniezione di fiducia in una fase cruciale della sua carriera. Rimanere a Milano gli permetterà di continuare il suo percorso di maturazione in un ambiente che conosce bene, lontano dalle pressioni immediate di un campionato complesso come quello britannico. Il Milan si tiene stretto il suo talento, rispedendo al mittente le lusinghe dei grandi club d’oltremanica.